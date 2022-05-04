台北大直英迪格酒店館內餐廳「T.R Bar&Kitchen」攜手TWININGS唐寧茶合作，於5月起至7月底止推出「T.R X TWININGS SET MENU」，由主廚蔡凱霖（LIN）帶領團隊以「生活記憶」創作概念、發揮「茶入菜」創意，設計一款8道法式料理的茶饌套餐。廚藝團隊選用7款鉑金系列唐寧茶，挑戰多款細緻淡雅茗品製成茶凍、茶湯、慕斯、醬料、淋醬，融入開胃菜、前菜、主菜、湯品、甜點等。套餐口味層次循序漸進以台灣山海、街景映像融入料理創作，帶給饕客茶韻與料理香氣交織感受，呼應英迪格酒店鄰里文化特色。每份套餐售價2,880元+10％，採預約制供應晚餐。

主廚蔡凱霖（LIN）表示，在品嚐TWININGS鉑金系列茶飲時，其中六款茶像女孩兒般溫柔順情，入菜時非常難提味，但泡成濃茶，則會失去這款茶經典原味，平衡與拿捏是運用這系列茶入菜最大挑戰。這份套餐T.R團隊歷經3個月才定案，為維持茶體原本的輕柔味道，且達到每道料理風味平衡、滋味豐富，團隊不斷地測試泡茶應採封蓋或不封蓋方式，期盼整套茶饌饗宴能帶來多層次的視覺、嗅覺與味覺體驗。

品嚐TWININGS薄荷圓舞曲茶時，啟發主廚LIN聯想到大自然芬多精及草地薄荷清香，因此設計這道開胃菜時，以起司鋪底，選用青豆營造自然清新草地氛圍，薄荷茶製成茶凍作為點綴，呈現露營時享受悠遊在景色旖旎、青翠滿目的大草原。

老家靠海邊的主廚LIN，特別擅長使用海鮮創作餐點，「帝王蟹洋甘菊白花椰慕斯」選用帝王蟹搭配TWININGS晨光草原甘菊花茶，藉由洋甘菊茶帶來的自然輕柔香氣，與白花椰做成慕斯，淋在帝王蟹上中和交織，讓前菜更顯甘鮮及增添風味。

2022年夏天T.R餐廳以法式茶饌套餐，陪伴忙碌的都市人在喧囂城市，找到一處時尚、寧靜秘境，注入滿滿創意與生活記憶於8道料理，邀請都會人一起在夜晚享受食尚美味拋開煩惱、沉澱心靈。