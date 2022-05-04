新中社4日報導，美國貿易代表署3日宣布，4年前依據「301調查」結果對中國輸美商品加徵關稅的兩項行動將分別於今年7月6日和8月23日結束。即日起，該署將啟動對相關行動的法定複審程式。

美國貿易代表署當天發表聲明說，將告知那些受益於對中加徵關稅的美國國內行業代表相關關稅可能取消。行業代表可分別在7月5日和8月22日之前向該辦公室申請維持加徵的關稅。該辦公室將依據申請對相關關稅進行複審，複審期間將維持這些關稅。

美國貿易代表戴琪2日在出席活動時表示，美國政府將採取一切政策手段以抑制物價飆升，暗示削減對中國輸美商品加徵的關稅將在考慮範圍之內。

「301調查」源自美國《1974年貿易法》第301條。該條款授權美國貿易代表可對他國的「不合理或不公正貿易做法」發起調查，並可在調查結束後建議美國總統實施單邊制裁。這一調查由美國自身發起、調查、裁決、執行，具有強烈的單邊主義色彩。依據所謂「301調查」，美國先後自2018年7月和8月起分兩批對從中國進口的商品加徵25％關稅。

美國對中加徵關稅措施遭到美商界和消費者強烈反對。由於通貨膨脹壓力陡增，近期美國國內有關減免對中加徵關稅的呼聲再起。美國白宮副國家安全顧問辛格日前表示，美國對中加徵的部分關稅「缺乏戰略目的」。聯邦政府可降低對自行車、服裝等中國輸美商品加徵的關稅，以幫助抑制物價上漲。

美國財政部長葉倫近日也表示，美國政府正在仔細研究對中貿易戰略，取消對中國輸美商品加徵的關稅是「值得考慮的」。

陸商務部新聞發言人此前表示，美方單邊加徵關稅措施不利於中國，不利於美國，不利於世界。在當前通膨持續走高、全球經濟復甦面臨挑戰的形勢下，希望美方從中美兩國消費者和生產者的根本利益出發，盡快取消全部對中加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正常軌道。