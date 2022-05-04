今年5月4日是「五四運動」103周年，已故的前立委朱高正友人舉辦「反思五四運動暨朱高正追思會」，稱許朱高正勇於改變現狀，創造價值，在離開政壇後不僅成為朱子學儒學的引路者、更成為易經和太極拳的解惑者，對推展中華文化貢獻卓著。

朱高正歷任第一屆增額立委，以及第二屆、第三屆立委。許多台灣人對朱高正的印象都是站在立法院的桌上揮拳，還留下「政治是高明的騙術」的經典名句， 被稱為「民主戰艦」。

離開政壇後的朱高正鑽研儒學和易經多年，往返兩岸間授課，不僅在北京大學、清華大學講學，還聘為中國社會科學院研究生院特邀教授，去年10月22日病逝萬芳醫院。

朱高正的故舊好友今天在集思台大會議中心舉辦「反思五四運動暨朱高正追思會」，主辦單位指出，「五四運動」發生於1919年，對於中華民族的影響卻是超過一個世紀。「五四」是無數知識份子思考現代化議題的一個起點，朱高正就是其中之一。

在《中國跨世紀全球戰略芻議》一文中，朱高正一再強調要「重建文化主體意識」，「要使中國跨出一百五十年來的屈辱，更要跨進一個嶄新的時代，讓中國有尊嚴地與其他文化系統對等交流，從而也豐富後工業文明的內涵。」

文德藥業集團創辦人朱茂男在追思會中表示，朱高正值得稱許的主要有五點：一是大家高瞻遠矚的崇拜者，無論在政壇還是在文壇，朱高正以自己的方式，很容易就能改變現狀，創造新的價值。

二是朱子儒學的引入者，他說，朱高正1995年到大陸漳州當天正是朱熹誕辰，朱高正發現他是朱熹後代，至此大力投入相關研究，還協助編撰朱子全書，引導大家走向對朱學和儒學的研究道路，還把朱子學說與康德學說融合在一起。

三是朱子文化世界燦爛文明的共同見證者，朱茂男指出，為了推廣朱子文化，朱高正親自參與在日本韓國等世界各地的研討會並發表講座，讓朱子文化活動遍地開花。

四是精於易經及太極拳的解惑者，朱茂男透露，有一年新竹辦燈會，大家白天忙燈會的事，晚上就由朱高正授課講易經、論語、四書，還打太極拳，是傳道授業解惑的老師。

五是朱氏宗親注入生命力的典範者，別的宗親會大多是聚在一起吃起喝喝，但朱高正為宗親會挹注生命力，讓宗親來上課，也凝聚宗親們的向心力。