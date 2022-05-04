王樂妍被鳥屎襲擊，成為全劇組最幸運的人。（台視提供）

台視《美麗人生 女人當家》今晚劇情來到高潮，陳謙文遇上嚴重車禍、傷重送醫！陳謙文為救夏靖庭不慎被來車高速撞上，王樂妍看到丈夫不省人事，緊張企圖搖醒對方場面危急。

不過導演一喊卡之後，陳謙文終於忍不住的笑了出來，他說：「因為我很怕癢，然後他們的手一直在我身上，所以好想笑。」王樂妍因為要拍攝呼救的鏡頭，在陳謙文耳邊高分貝吶喊劇中名字「家和」，她也不好意思的和陳謙文說：「我離你耳朵好近喔，已經盡量小聲了。」

而王樂妍外景拍攝和其他演員對戲時，不僅滴到鳥屎，樹葉還不偏不倚的落在她頭上，笑翻眾人。她哭笑不得的說：「拍了那麼多場外景，從來沒被滴過，這還是頭一遭。」眾人便拱她趕緊去買樂透，還集思廣益幫她想要簽幾號。

陳謙文打趣的說︰「用『屎』的諧音，數字可以選10、葉子的諧音應該可以選2。」王樂妍滿臉笑意，看似已經在規劃未來的「中獎人生」，張雁名一句話就把她拉回現實：「妳中獎還是要來把戲拍完喔！」，王樂妍瞬間被澆一盆冷水，立刻嬌嗔：「你們台詞很少，不要一直打擾我好不好！」。台視《美麗人生 女人當家》每周一至周五晚間八點首播。