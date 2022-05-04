為吸引科技人才到港發展，香港於2018年推出科技人才入境計劃。不過，受疫情等因素影響，據港府最新文件披露，計劃截至今年3月，香港創科署僅批出620件申請，而當中285件申請已獲入境處批簽證，單計今年首季，批出申請僅10件。

對於有香港議員質疑計劃是否未達預期目標，港府指，申請數字受環球經濟狀況、個別公司業務發展、疫情發展及相關的入境限制等因素影響，難以為計劃申請數字作估算。香港創科署會不時探討進一步優化計劃的可行性，確保計劃與時並進，配合香港的最新發展。

該計劃推出以來，香港創科署已接獲726件申請，當中620件獲批，63件被拒，43件由申請公司撤回。同期內，入境處接獲316件關簽證或進入許可申請，285件獲批到港。按年份分析，2020年批出最多申請，共116件；去年及今年首季則分別僅60及10件。

而獲批到港的科技人才中，約65％來自大陸，共177人。其次是來自南韓，共有35人，來自美國的則有13人。其餘分別來自台灣、英國、馬來西亞及澳洲等地。按月薪分類，34人的月薪超過8萬（港幣，下同）；101人介於4至8萬元；151人月薪則少於4萬元。