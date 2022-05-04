「標槍」（Javelin）肩射式反裝甲系統

美國聯邦參議員穆考絲基（Lisa Murkowski）周二告訴五角大廈領導階層，雖然華府已提供烏克蘭數以千計「標槍」（Javelin）肩射式反裝甲系統，但烏軍的訓練可能跟不上腳步，尤其是那些新兵，更是如此。

據《動力》（The Drive）網3日報導，穆考絲基在參議院撥款委員會聽證會中告訴美國防長奧斯汀（Lloyd Austin），顯然「標槍」有能力給烏克蘭部隊很大的幫助，可是據他們所知，烏克蘭新兵沒有獲得足夠的訓練，以操作這些每套價值20萬美元（近590萬台幣）的武器系統。而奧斯汀回答，這是他第一次聽說烏軍需要更多相關訓練。

不過，他也表示，既然烏克蘭部隊提起這問題，那美方當然會準備訓練他們。此外，奧斯汀強調，美國已帶了好幾百名烏軍出境，在其他國家提供他們火砲和無人機作戰訓練。

而共和黨籍參議員布朗特（Roy Blunt）則指出，美國已提供烏克蘭約5,000套「標槍」，還有1,400套「刺針」（Stinger）防空飛彈系統，這分別佔了美國約1/3及1/4的相關庫存。

另一方面，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）證實，隨著俄軍強攻烏東頓巴斯（Donbas），烏軍必須對抗500輛坦克，還有大批步兵戰車與裝甲運兵車，烏軍的確需要更多「標槍」訓練。