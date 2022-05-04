民眾檢舉交通違規新制從4月30日開始實施，去年高雄市檢舉件數高達66萬件，違規停車就占了32萬餘件，上路後不到一周，檢舉量銳減，平均每日約1150件，減少約600至700件；警方也針對易檢舉路段及違規熱點，持續執行強力取締與拖吊，也已經達上千件。

為了避免民眾浮濫檢舉交通違規，《道路交通管理處罰條例》部分條文於去年12月修正通過，將民眾可檢舉的交通違規以「正面表列」方式從原本的63項限縮至46項。根據高雄市交通大隊統計，去年受理檢舉案件高達66萬9635件，其中又以違規停車最多，共有32萬3463件，新制正式上路後，檢舉數平均每日約1150件，每日減少約600至700件。

警方也針對民眾易檢舉路段及違規熱點，執行強力取締與拖吊，以遏阻違規停車，新制上路後，截至5月3日，高雄警方共取締違規停車2064件、拖吊紅黃線等違規停車共計1117件。

而最大宗的檢舉項目「紅黃線臨停」不再開放舉報，但這也讓基層員警電話接不完，且到場後車子可能也已經移走，導致員警疲於奔命。高雄市警局交通大隊長張偉中說，各分局員警受理後到場可開單舉發，若是影響交通就可通報交大去支援拖吊，也針對民眾易檢舉高發地巡視，相信執行一段時間後，民眾知道執法並沒有放鬆、鬆懈，檢舉數也能逐漸減少。