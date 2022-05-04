現代汽車以及起亞4日表示，美國4月銷售量年減17%，主要還是長期晶片數量不夠所影響。若加上現代豪車品牌Genesis，現代汽車集團上個月在美國共賣出125,770輛汽車，2021年同期則是150,994輛。

根據此份報告，現代汽車4月銷售量從一年前的77,523輛減少20%至61,668輛。同時，起亞也從70,177輛減16%至59,063輛。不過，豪車Genesis上個月卻從一年前的3,294輛大增53%至5,039輛。

其中，現代純電IONIQ 5車款，混合動力以及插電式混合動力汽車獲得美國車主喜愛，才讓銷售量沒有那麼難看。4月，起亞靠著Sportage休旅以及其它動動車，在美國這個全球最重要的汽車市場，已累計共賣出1000萬輛。

2022年前4個月，現代集團全球銷售量從2021年同期的485,896輛，減少7.7%至448,363輛。