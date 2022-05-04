參展人與作品合影。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館與新北市永和區樂齡學習中心合作，推出樂齡生命教育活動成果展「生命藝術．體驗旅程」，5月4日至12日在和平交流廳展出，展期橫跨母親節，宗博館長馬幼娟邀請大家帶媽媽一起來觀展、寫下愛心祈願卡，感受這次21位樂齡參展人的生命力。

世界宗教博物館教育推廣組專員陳鈺方表示，從3月9日到4月13日，連續6週在世界宗教博物館推出不同主題的6堂課，從「生命之旅廳」的展示空間延伸，邀請藝術治療師李巧度引導，透過博物館情境式的展覽空間，利用色彩與藝術媒材，讓參與者用生命記憶完成個人獨有的創作。

活動分成6個部份，包括代表內在心靈的「生命是一棵樹」，初生和成長的「童年時光」、中年時期「果實的滋味」、老年階段的「傳承生命力」、死亡與死後世界的「天堂島」、「圓滿人生」。展出的每件作品，不論是個人、或是集體創作，都是參與者為自己展開豐富又精彩的生命故事。

參加者從55歲到81歲，活動設計結合展覽及藝術創作，帶領成員深度體驗世界宗教博物館內涵，並探索自我生命。