確診人數持續增加，為縮短疫調時間，中央流行疫情指揮中心1日起，啟動確診個案自主回報系統，不過，北市副市長黃珊珊卻發現，近日接獲反映最多的是沒收到上傳自主回報簡訊或是連結內的表單系統有問題，造成區級關懷中心電話接不完，他也喊話中央，快速優化系統，否則第一線同仁電話接不完。

黃珊珊說，許多確診收到簡訊後反應無法點開連結，或部分功能欄位有錯誤，以及無法填寫親密接觸者等，但因為這是中央的系統，北市也無法協助；另外，還有居家照護時間不一樣的問題。

她說，有一個案例是妻子確診，4月27日至5月7日為居家照護期，丈夫為密切接觸者必須隔離3天，應該是從4月27日隔離到4月30日，但中央規定居隔者起點日應為健康中心「通知日」起算，因中央系統塞車匡列來不及通知，該名丈夫在4月30日才收到居隔單，結果居隔日就只有1天，造成27日至29日無法跟公司請假。

黃珊珊呼籲，中央應該調整作法，從「接觸日」計算3＋4，而非從通知日計算，目前階段確診者多，收到已經是很多天後，此外，也有北市幼兒園的幼童確診，整班被匡列居家隔離，但因家長和學生設籍在其他縣市，造成他們沒有收到居隔書。

黃珊珊說，中央應正視這些問題，盡速優惠更正，否則第一線關懷中心同仁忙不完，因為簡訊系統為中央控制，地方政府也無法協助民眾順利填寫，造成地方無法得到正確的匡列資訊，後端工作難進行。