張承中為重機拍攝影片。（哈雷機車提供）

Selina任家萱3月認愛小鮮肉男友，並大方介紹給前夫張承中認識，被視為最佳離婚典範。而張承中除了是專業律師、夢想家籃球隊董事長、影一總經理，現在還走向幕前當起廣告明星，他受邀幫哈雷機車拍攝的影片在Youtube曝光，主打腦袋上的二頭飢，指的是他律師身分和改款後的重機有聰明的高科技互相呼應。對於自己拍廣告初體驗及代言身價？他謙虛表示：「不算代言吧，我也不確定，我自己蠻喜歡哈雷，就沒有太計較。」

張承中從高中開始就迷上重機，當時看到阿諾史瓦辛格在電影《魔鬼終結者》中騎重機，覺得超級帥，但他因為求學及工作忙碌，一直沒有真正去騎，直到兩年前才因朋友真正接觸，現在已經買了兩台重機，但沒有把重機當成交通工具，只是偶爾騎，會騎車約會嗎？「平常都自己一個人騎重機耶，有空檔時才騎，沒有騎車約會過。」

他這次除了拍攝影片，也親自到錄音室配音，分享生活態度：「運動不止是運動，它是會傳染的影響力，影響青少年影響大人影響球員影響社會甚至影響世界，它可以是一種典範可以是一股熱血。」他覺得是一次很有趣的經驗，坦言拍攝當下心情很緊張，「拍攝時攝影機一直對著我，我在拍攝時很緊張，一直冒汗，好像不大自然」。而他在影視界人脈豐富，上任影一總經理後，也將網羅更多人才，朝向打造全方位文創娛樂平台的方向邁進。