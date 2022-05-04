108年青訪團前往紐西蘭基督城小學介紹客家文化。（柯宗緯翻攝）

「客家青少年國際事務訪問團」，連續2年因疫情停辦。如今，隨著疫苗普及施打、國境解封，客家委員會回應學子殷殷期盼，宣布今年重新恢復辦理，即起受理報名，青訪團將前往新加坡及馬來西亞，連絡海外客家感情。

客委會自106年起籌組「客家青少年國際事務訪問團」，迄108年止，已有三屆共計36名優秀客家血緣或淵源的後生，投入國際事務觀摩學習、跨文化交流及志願服務工作，走訪美國、德國、法國、西班牙、紐西蘭及澳洲等國，成為客家文化最佳親善大使。

高屏地區是南部客家重鎮，校園推廣客語用心，培育出不少優秀青少年。學齡前一直跟著阿婆住在美濃的曾柏瑜，108年仍是高師大附中三年級的學生就把握了甄選機會，順利成為青訪團的一員，愛唱歌的她希望藉由歌聲，讓更多人聽見美麗的客語，成為客青團一員讓她圓夢。

她說，「能用客家話及英語進行海外服務是一個非常特別的經驗，這趟紐澳之行認識許多外國朋友，我們用客家歌舞與當地文化交流，特殊的毛利迎賓儀式，讓我們與族人一來一往互相傳唱自己的家鄉歌曲，那個時刻真是感動啊！」

歷數每一屆出訪前的行前訓練課程非常豐富多元，包含：客家文化、口語傳播、國際事務、客家藝文及客庄實習等，而實地的海外參訪服務行程更能讓團員充分體驗跨文化、具全球議題的交流學習，因此每屆皆吸引上百位學子報名，積極爭取出國訪問機會。

111年青訪團將前往新加坡及馬來西亞，除了連絡海外客家感情，也見習新南向國際事務，入選團員將盡情探索東南亞客家風貌及體驗多元文化。

歡迎全國15至18歲之高中、職、五專在校學生（含應屆畢業生），有客家血緣或客家淵源，且自我認同為客家人，具中華民國國籍之青少年，踴躍報名參加甄選，報名至5月15日止（受理起迄日如遇國定假日，順延至下一辦公日）。有興趣報名者，詳細資訊請查詢http：／／www.hakkayouth.com.tw／ 或電洽07-3438100。