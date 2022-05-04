當地蓮農陳克明表示，今年氣候穩定，目前的產量和花況極佳。（張毓翎攝）

白河蓮花進入花期，吸引許多民眾來拍照取景。（張毓翎攝）

白河蓮花季是台南夏季賞花一大盛事，近來蓮花公園、南89線沿線等地，較早種植的蓮花已經綻放，吸引許多民眾來拍照取景，當地蓮農陳克明表示，今年氣候穩定，目前的產量和花況極佳，預計端午節前後達到最繁盛，歡迎民眾踏青欣賞。

白河是全台最大的蓮子產區，去年水情嚴峻，種植面積大減4成，今年水情穩定可正常供水，白河區公所統計，今年登記種植的蓮田共230公頃，已恢復原有栽植面積，每年5月進入花期，引來大批遊客來拍照、欣賞蓮花出淤泥而不染的美。

蓮農陳克明指出，上周台南白河、後壁一帶，罕見地下起冰雹，造成一些蓮花有斷莖或花苞被打落，但除此之外，截至目前其餘生長期間，氣候大致穩定，預估今年蓮花花況和蓮子產量，均較去年提升，整體開花約2成，不過部分較早種植的蓮田，已開超過5成。

陳克明說，近年白河多數蓮農會選擇提早栽種蓮花，一方面是為了避免颱風季造成的損害，和預防天轉熱病蟲害疫情；此外早種早採收，收益比較好，且梅雨季節雨水多，對蓮花生長有幫助，端午節前後是蓮花盛開最美的時刻，遊客可把握時間來賞蓮。

去年新冠肺炎疫情，讓許多蓮農生意大受影響，陳克明說，他位在蓮花公園內的蓮田，不僅免費開放遊客來拍照，也有販售自家生產的蓮藕粉、蓮子等，去年因為疫情物流大塞車，需要低溫宅配的蓮子無法運送到北部，希望今年產季別再發生，出貨能正常。