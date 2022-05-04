雲林縣台西鄉長林芬瑩涉嫌以核發路權為由，透過其夫丁文彬向綠能廠商收賄560萬元，雲林地檢署上個月偵辦後，認為林芬瑩與丁文彬涉嫌貪汙收賄，向法院聲請羈押禁見獲准，4日偵查終結，依貪汙治罪條例收賄罪提起公訴，林芬瑩與丁文彬各以150萬元具保。

雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮法務部調查局彰化縣調查站、雲林縣調查站、中部地區機動工作站組成專案小組，偵辦林芬瑩等人違反貪汙治罪條例案，今年3月8日，搜索林芬瑩夫婦、廠商等人住所、辦公處所共13處，帶回犯嫌、證人20名到案說明。

檢察官訊問後，認為被告林芬瑩夫婦、白手套林嫌及廠商沈嫌等4人涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，林芬瑩夫婦及白手套林嫌3人羈押獲准，廠商沈嫌以20萬元交保。

本案經偵查終結，4日對林芬瑩、丁文彬及白手套林嫌3人，依共犯貪汙治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收賄罪；廠商沈嫌、王嫌2人依共犯貪汙治罪條例第11條第4項、第2項之行賄罪提起公訴，移審雲林地方法院。

地檢署表示，林芬瑩負責綜理台西鄉所有鄉政業務，以及指揮、監督公所所屬員工及機關，其權限包括審核決行公所所管理的路權、林帶通行權，並授權其先生丁文彬行使鄉長職權，由丁文彬向廠商收賄560萬元，白手套林嫌則收取120萬元公關費。

雲林地檢署檢察長洪家原重申，綠能建設為國家既定的核心能源政策，因此呼籲相關行政部門應依法行政，民間綠能投資業者亦應循合法管道進行投資建設，本署及司法調查機關必將嚴加查辦，作為維護法治社會及經濟發展秩序的堅強後盾。