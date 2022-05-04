民進黨傳出評估由內政部長徐國勇參選新北市長。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今在立法院質詢時當面詢問，若民進黨中央徵召參選新北市長，是否願意？徐國勇尷尬地說，這個問題他難以回答，且沒有人徵詢過他。當曾銘宗斬釘截鐵地說「民進黨確定會徵召你」，徐國勇也是一再強調沒有這種事。

自今年農曆年以來，民進黨對於新北市長候選人的名單，就不斷傳出徐國勇名列其中。對此，曾銘宗今在立法院質詢徐國勇時，特別請對方列出內政部長任內最有成就的三件事，給自己的表現打幾分？徐國勇笑著回說，很難給自己打分數，且這樣列舉不太好，這麼多部門在旁邊，如果列舉營建署，好像變成警政署沒被列到。

接著，曾銘宗就接連提問徐國勇近期會不會高升？是否規劃參與六都選舉？黨中央會不會徵召參選？徐國勇連忙說，沒有這樣的規劃，「內閣又不會改組，怎麼高升？而且也不會高升，內政部長已經夠了啦。」

曾銘宗進一步追問，是不是已經確定將由黨中央徵召參選新北市長？如果徵召，是否願意？徐國勇表示，你問這個我只能苦笑，已經說沒有人徵詢過我，「不要問這個啦，對我來說很難回答。」

曾銘宗又說，民進黨中央當然不可能站在立法院質詢台這樣問，所以今天就權充黨中央，假設黨願意徵召，你願意參選新北市長嗎？還是你覺得新北太小，想選台北市？這時徐國勇笑了出來，直說「我們不同黨的耶」，這個問題他真的是難以回答。

「民進黨確定會徵召你了！」曾銘宗說，民進黨徵召徐國勇參選的可能性很高，希望如果真的要選，就趕快請辭參選，別在部長任內利用公家資源選舉，相信這樣的要求還算合理。

對此，徐國勇說，這陣子都在南部活動，去台南、雲林、苗栗的時間還比新北多，所以沒有種事。