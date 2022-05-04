母親節將至，高雄福華搶推多樣化外帶料理。（柯宗緯翻攝）

這周日就是母親節了，往年早早就客滿的母親節大檔期，然而受到疫情攪局，目前各飯店訂位速度比往年慢了許多。因應消費型態改變，今年不少飯店還推出了外帶等服務，高雄福華大飯店各餐廳也出招牌料理，提供消費者多元化選擇。

高雄福華大飯店即日起~5／30推出母親節餐飲活動，飯店現場用餐有M3樓珍珠坊及六樓江南春推出「馨愛媽咪桌宴」，每席NT＄6888元起（5人量），專屬獨立包廂每席NT＄12888元起（10人量），Smile One精緻涮涮鍋也推出四人套餐，提供小家庭能有不同的慶祝選擇。

因應疫情也特別推出外帶餐點服務，知名口碑餐廳「珍珠坊（道地廣式料理）」及「江南春（滬式料理）」分別推出外帶價NT$6888元（5人量）的合菜，每組有8道豐富料理，包括江南春招牌蟹黃豆腐煲、瑤柱櫻花蝦米糕，或是珍珠坊的金蒜墨麵蒸大蝦、蜜汁醬烤豬肋排等，還有榮獲大港吃鍋特優賞的Smile One餐廳的外帶料理包含波士頓龍蝦、Prime沙朗牛盤克夏特選豬等豐富的海陸食材，每組NT$5888元。

母親節不可少的還有一樓Hovii Cafe母親節蛋糕，媒體評比常勝軍的點心主廚全新推出「榛愛巧克力蛋糕」、「愛馨夏洛特蛋糕」及「甜心媽咪蛋糕」，三款不同風味可依媽媽的喜好挑選。多樣的選擇，讓民眾不受疫情影響，在家也能品嘗大飯店美味料理。詳情及訂位請洽高雄福華大飯店（07）230-7777~8訂席中心。