本土疫情再次升溫，連續好幾日確診人數破萬例，為了不讓購售屋計畫因疫情而打亂，線上賞屋的需求大大增加，根據永慶房屋內部資料統計，4月開始線上賞屋服務使用率成長超過2成！

其中「永慶快搜App」讓消費者在家中就能透過手機、電腦輕鬆觀看房屋周遭生活圈，去年新推出「專人導覽」線上帶看服務，由永慶房屋經紀人實地拍攝影片為客戶「導覽」，從社區環境、建案外觀，到房屋格局、空間尺寸，房屋內外的特色和優勢都集結在影片中！

「科技房仲」疫情期間線上賞屋服務創佳績

面對疫情永慶早已準備好！永慶房屋經紀人黃黛閔分享，去年本土疫情爆發時，發現其實仍有許多客戶有買賣房屋需求，並強調「大家只是需要換個方式看屋而已！」黛閔遵循公司的「專人導覽」創新服務，拍攝、剪輯房屋介紹影片帶客戶雲端賞屋。黛閔補充：「前段時間拍攝完一個物件介紹影片提供給客戶參考，沒想到客戶很喜歡，更仔細地詢問細節，非常有機會成交。」面對疫情只要策略正確，成交並沒有想像中困難！

永慶房屋經紀人黃黛閔在疫情期間透過專人導覽服務，依舊保持好成績。(圖/永慶房屋提供)

面對疫情，被暱稱為「科技房仲」的永慶房屋，第一線經紀人早已習慣使用科技工具服務客戶、完成工作，永慶房屋也提供有售屋需求的屋主「無接觸線上委託」服務，委託契據可由永慶經紀人填妥房屋資訊，以及雙方議定好的契據內容後，由經紀人拍下完整的契據內容提供給屋主，並透過電話、Zoom或Line等通訊軟體，說明契據內容，並完成內容確認。

線上面試保護求職者安全 「不綁約、不扣薪、不爆肝」吸引好人才

永慶房屋為了保護求職者健康安全，提供求職者視訊面試服務，透過提供面試官數位履歷、視訊面試等方式，讓求職面試依然可以順利進行，也降低永慶員工和求職者風險，保障彼此安全，這些數位科技和防疫政策不但是永慶房屋在疫情下持續成長的利器，更是對消費者和員工健康的保障。

除了保障業務新人前9個月每月5萬的收入，更強調「不綁約、不扣薪、不爆肝」，不用綁約、不需業績達標才能領保障收入，也不會巧立名目抵扣薪資，即使中途離職也不會追討，更推動「彈性工作8小時」制度，翻轉房仲高工時的產業陋習，優渥的新人福利也吸引每週超過百人面試。更連續4年獲得國際人力資源雜誌《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」獎項！

永慶房屋連續四年獲亞洲最佳企業雇主獎，成為台灣房仲業的唯一紀錄。(圖/永慶房屋提供)

加入永慶房屋後，也提供線上訓練課程，讓業務新人從電腦或手機上快速學習重要知識，職涯發展不受到疫情打亂，永慶房屋也已有完整的經驗和技術，持續幫助求職者和消費者在疫情期間能夠安心就業、完成購售屋需求。