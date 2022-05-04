遭陳時中拿印度神童相比 柯文哲反酸「中央都沒準備」：我們是醫生 不是算命的

本土疫情升溫，台北市長柯文哲曾預言4月疫情反撲，日前又說全台會大亂，讓不少網友封他為「預言家」，但衛福部長陳時中認為，僅說推測就是參考，甚至笑說「印度神童也不錯！」柯則表示「這不是預言，我們是醫生不是算命的」，還說國內完全可事先預知疫情發展，但最大問題是「為什麼沒有準備」。

柯文哲下午主持疫情記者會，媒體詢問他怎麼看陳時中的說法，會不會認為自己是台灣神童。他強調，這不是預言，這是科學，如果台北市看得到這些資料，舉凡衛福部、國務院等機關資料一定更多，因為中央可以動用的資源比我們更清楚。

柯文哲說，所以目前的疫情發展，國內完全可以事前預知，但比較奇怪的是說，為何那些資料事前都可以推測，包括多少人感染、R值為何，「這不是預言啦，我們是醫生不是算命的」，完全都是按照科學資料，可以畫出圖的，但今天最大問題是，當一切都事先知道的時候，為什麼沒有準備，這才是問題。

由於「柯黑」大將、台北市議員王世堅之前才批柯別當預言家，但昨天又誇獎防疫作為，態度大轉變。柯則說，照現在預測，疫情要到5月20日才會到高峰，等於台灣離最危險的洪峰還有好幾天，還早得很，未來2週才是困難的時間，所以我們不要當預言家、要當科學家，咬緊牙關看能不能撐過去。