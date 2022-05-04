台東縣政府與台鐵合作，將於端午節連假辦理返鄉專車，5日零時起開放網路購票，但有民眾擔心會不會重演五一勞動節火車停駛事件，變成「類專車」；縣府表示，台鐵允諾以返鄉專車為優先，不會有無火車可搭情形。台鐵工會台東分會理事長張博翔則說，端午節是否休假，目前仍在討論中，將由台北做進一步決定。

台東縣政府今年將首次加開端午節往返北東各1列返鄉專車，樹林到台東為6月2日17：55普悠瑪6178車次；台東至樹林為6月5日13：11普悠瑪6177車次，每列車366座位，凡身分證字號V開頭、設籍台東縣或以上兩者之配偶及直系血親，即具備購票資格，5日零時開放網路訂票，另於開賣當日9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票。

不過，由於51勞動節發生台鐵企業工會依法休假不加班，導致東部幹線幾乎全面停擺，交通部推出「類火車」接駁因應，民眾擔心端午節連假重演台鐵工會依法休假，「返鄉專車」變成「類專車」，返鄉之路又受阻。

陳姓市民說，端午節大家都休假，不同於勞動節只有勞工休假，萬一台鐵司機員又集體休假，影響層面更大。

對此，台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科表示，返鄉及返工的2列專車分別是在6月2日及6月5日，而端午節是6月3日，萬一司機員又「罷工」，對於返鄉專車不會有影響，而且縣府與台鐵有契約，若遭波及，台鐵會以返鄉專車為優先。

台鐵企業工會台東分會理事長張博翔則指出，端午節是否依法休假，相關細節尚未討論，一切依台北決定。