自2009年政府施行兩公約以來，法務部已於2012、2016及2020年分別提出初次、第2次及第3次國家報告。受疫情影響，第3次國家報告國際審查會議終於將在5月9日到11日登場。由於行政院相當重視該審查，4日政務委員羅秉成表示，舉辦審查會議，是向全球證明台灣願自主履行國際公約，藉由國際專家對台灣人權現況提出的結論與建議，可督促政府在人權保障更積極改善的作為。

法務部原本在2020年提出第3次國家報告後，便規劃隔年1月間辦理該國際審查會議」，但因疫情多次延期，最後經與國際專家多次討論，終於敲定於5月9日至11日舉辦。此次將邀請10位國際人權學者、專家，就台灣落實兩公約及對第2次國家報告國際報告進行審查，並做出結論性意見與建議。

羅秉成致詞時表示，基於防疫考量，審查會議原考慮以視訊方式進行，後來國際審查委員們仍選擇以實體會議方式，面對面進行對話審查，以確保審查委員能與政府機關、民間團體充分溝通及交流，藉以獲得完整資訊，可見這次國際審查會議的不易。

法務部長蔡清祥補充，對於這次9名來台之學者、專家來說，其實國外已經不再需要入境隔離、PCR檢測、動線分流等防疫措施，卻依然願意配合台灣防疫政策，相當難得，法務部在會議規劃上，除上述防疫措施外，也將規畫不握手、團進團出、獨立電梯及廁所，以高規格保障國際審查委員們的健康安全。