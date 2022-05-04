端子廠建通(2460)在路竹廠規劃興建特殊新型銅材煉製廠，今天舉行開工動土典禮，建通集團董事長蘇敦禮表示：公司以銑削精工方式生產，且擁有超過20年銑削技術，未來煉製並生產異型導體銅材，搭配銑削精工工藝，滿足市場對於各種類異型導體銅材需求。

建通集團為了提升經營策略、生產營運管理，在2022年3月邀請在金屬成型業擁有30年以上的經驗，曾任勤美達集團總經理的古恆昌擔任蘇州建通董事長，隨著新能源車、電子行業的快速發展，電子部件的小型化，高性能化，對高性能銅合金的異型導體銅材需求逐步提高，看好未來異型導體銅材市場，建通在路竹廠規劃興建特殊新型銅材煉製廠，生產異型導體銅材。

蘇敦禮表示，過去國內廠商需求沒有內應力的異型導體銅材均採取向國外進口，公司以銑削精工方式生產，無殘留內應力之問題，且擁有超過20年銑削技術，未來煉製並生產異型導體銅材，搭配銑削精工工藝，滿足市場對於各種類異型導體銅材需求，希望共同帶動台灣精密產業合作與發展。

建通集團2021年合併營收43.15億元、年增25%，稅後盈餘2.43億元，每股盈餘1.47元，今年第1季合併營收為8.4億元，年減9.89%；展望未來，建通表示，除擴增各項電工端子、線束端子連接器、車用端子等高毛利製品之外，集團也持續擴大越南廠煉銅優勢、布局異型導體銅材加工及設置特殊新型銅材煉製廠將帶領集團進入新藍海領域，發揮集團整體綜效。