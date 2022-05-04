上海多間企業受疫情影響，浦東新區4日進一步加大對企業的支持紓困力度，提出15條政策措施，包括擴大補貼範圍、增加減免力度。

上海浦東新區4日提出15條政策措施，包括擴大補貼範圍，對於批發、住宿、交通運輸及物流行業（含供應鏈）重點崗位從業人員，以及物資保障、農產品供應鏈相關企業從業人員，按照防疫要求定期展開核酸檢測，給予全額補貼支持，另外，長途客運等相關企業的防疫消毒支出，也給予全額補貼支持。

在增加減免力度方面，承租浦東新區行政事業單位自有房屋以及區屬國有企業房屋從事生產經營活動的小微企業、個體工商戶及民辦托幼機構，按照市級政策減免房租。對企業化管理事業單位減免的房租，經核定由財政給予相應補貼。

而針對疫情期間受疫情影響的企業和個體工商戶，欠水、電費者，不得停水、停電，並鼓勵相關單位免除相應的欠費違約金。

同時，政策鼓勵工業企業擴大生產規模並給予支持。促進產業類重大建設項目投資，加大對相關企業2022年投資貸款的政策性融資擔保支持力度。對企業新增總投資1000萬元（人民幣，下同）以上的工業固定資產投資項目，以及驗收完成的上海市重點技術改造項目，給予企業一定獎勵，單個項目獎勵最高不超過2000萬元，並要求加快兌現各類企業產業扶持政策，並將提前兌現受疫情影響較大行業及中小微企業2022年上半年相應的產業扶持政策，緩解企業資金壓力。

此外，對於受疫情影響較大的困難企業以及對疫情防控作出重大貢獻企業，由上海市中小微企業政策性融資擔保基金擔保的銀行貸款，經相關部門確定名單後，給予擔保費全額補貼及1.5％的貸款除息，推動加大普惠性小微企業信用貸款投放額度。