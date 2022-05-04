高職生騎士「連刷3台車」賓士、Lexus遭刮 網嚇：賠慘了

學校沒教的事－如何不當三寶！淡水當地1名高職生昨（3）騎車時為了超越前方公車，切換車道時看了後方來車，卻沒注意隔壁車道的前方車輛，當場「刷卡」擦撞、刮了3輛車後倒地，所幸人無大礙，有網友認出其中2車是賓士和Lexus，笑說「賠慘了」、「媽媽我刮刮樂刮中3台車」。

臉書社團「細說淡水」日前有網友分享1段行車紀錄器影像，1名當地高職的學生騎車行經淡金路往台北方向時，疑似為了閃避公車而開往道路中線，但遭公車擋住視角下不慎連續擦撞3輛轎車，最後摔車倒地，所幸騎士無跌進輪下遭輾，當下即起身牽車。

高職生騎車時為了超越前方公車，切換車道未注意前方車輛，當場「刷卡」3輛轎車，有網友認出其中2輛車還是賓士和Lexus，網友笑說「賠慘了」。（翻攝自臉書社團「細說淡水」）

影片中該名身穿黑衣的男騎士因為想要超越前方公車而變換車道，雖然變換時曾有回頭看後方車輛，但卻忘了注意隔壁車道的前方車輛，造成機車與轎車車距太小，騎士一連「刷卡」了3輛車，還有網友注意到其中2輛車分別是賓士和Lexus，直呼「路過時一直想這是怎麼撞的，賠慘了」。

其他網友紛紛留言「這種騎車方式，還是別上路的好，下次可不見得有這麼幸運了」、「好險不是鑽公車縫，有了這次經驗以後騎車能更注意更小心」、「沒視野的還硬要換車道，太會了吧」、「學校的學費爸媽繳，社會上的學費自己繳。剛好」、「媽媽我刮刮樂刮中3台車欸」。