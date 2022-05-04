郭蘅祈成功瘦身7公斤，穿上20年前的牛仔褲。（祈菩行提供）

由音樂人郭蘅祈(郭子)為關懷愛滋、同志平權所發起的公益演唱會「愛之日常音樂節」去年因疫情而停辦，今年將於10月於北流舉行，郭蘅祈在關注疫情同時也為共同參與的夥伴及歌迷們精神喊話：「大家，我們十月愛之日常音樂節現場見！」

郭蘅祈這次除了找來老搭檔黃韻玲及陳建騏擔任音樂總監外，演唱嘉賓也已找妥9成卡司，並承襲上一屆舉辦模式分「下午戶外場」及「晚上北流場」，他自曝「今年卡司還是金光閃閃，仍有許多金曲、金音級的天王天后以及人氣歌手願意協調出檔祈助陣，非常感謝他們用力支持這個有意義的活動。」

除了提早半年備戰音樂節外，有感於疫情造成大家人心惶惶，原本就有修佛並保持頌經習慣的郭蘅祈決定製作全新佛樂單曲「祈菩行」大悲咒，希望大家藉由佛樂能心情平靜，並透過作品為大家在疫情下祈福，更期望祈禱今年愛之日常音樂節能順利平安舉辦。

談到近況，郭蘅祈透露因為疫情大多宅在家，長時間跟自己相處，反而讓自己能更專注於工作及想做的事情，坦言把疫情轉念思考成助力的他藉由每天靜坐禪修來幫助思考，除了在短時間迅速完成這首全新「祈菩行」大悲咒編曲工作外，更把自己今年新成立的樂團「浮花樂隊」新作品前置工作陸續完成，讓他開心地說：「我發現疫情對我來說不是『限制』，反而能讓我想更多事，還讓工作進度超前，額外的收穫！感覺接下來會更忙了！」

55歲的郭蘅祈與多位音樂人共組「浮花樂隊」，藉由組樂團讓自己找到全新的創作模式，他表示：「對於現在年紀來說，這樣的TEAMWORK反而讓自己心態又變年輕，而且創作本來就沒有年紀限制，意外又找到新的音樂創作型態，覺得很棒。」事實上去年發行的新專輯《不絕於耳》就是他圓夢的第一步，當中的兩首歌〈海邊的曼徹斯特〉及〈愛在黎明破曉時〉入圍彩虹同志平權活動「Q POWER Festival」音樂獎跟精神獎。

而除了心態保持年輕，郭蘅祈近來體態及模樣也回春，靠著半年168飲食控制及周周規律運動下，4個月內瘦下七公斤，目前58公斤，他表示：「可能是168飲食控制加上規律生活吃的清淡，外加周周固定打網球、做瑜珈、有氧運動及重訓，意外就一路瘦下來了。」他更自豪前陣子在個人專場演唱會上，竟然能穿上20年前一件28腰的牛仔褲，他笑說：「這件本來是斷捨離要丟掉的，因為之前流行牛仔褲有破洞，結果我留下來後竟然被我媽拿去補釘，她還怪我為什麼褲子破了不拿給她縫，讓我哭笑不得！」一場疫情讓郭蘅祈宅在家轉念，不進工作上收穫頗多，還讓他瘦身回春，讓他笑說：「轉念很重要！」