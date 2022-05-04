這對夫婦重聚得來不易! BBC報導，一對夫婦在過去四個月分別遇到兩場不同的國際衝突後團聚。26歲的丈夫雷古（Akhil Reghu） 在1月份在一艘貨船上工作時遭胡塞組織劫持，在四個月後才平安回到印度；23歲妻子賈古瑪（Jithina Jayakumar） 在烏克蘭習醫，2月時遇到俄烏戰爭爆發，隨後才在3月中旬逃離烏克蘭，再打電話營救她的丈夫。
這對夫婦去年8月在印度南部克勒拉省（Kerala）結婚，隨後Reghu赴阿拉伯籍貨船上工作，賈古瑪則回到基輔醫科大學（Kyiv Medical University）上6年級的課程。而在1月2日上午，胡賽叛軍劫持了貨船，因為他們認為船隻正在向沙烏地阿拉伯運送軍事物資，船上的船員都被劫回葉門。
同行的船員薩吉萬（Sajeevan）說，他們先在船上被關押，然後再被送到葉門的飯店，15天調動一次。他們也不被允許出門，大部分的時間都看不到陽光。在被綁的前兩週，他們被允許每25天與家人通話一次，後來兩週可以通話一次。
同行的船員說，綁架者一開始很咄咄逼人，但當他們意識到人質「是無辜的」時，他們變得更加放鬆。其中一名會說英語的叛軍會在各團體之間進行翻譯，但始終不願意透露會不會被釋放。
賈古瑪在基輔遇到戰爭，同時面臨丈夫也被綁架，她說一開始她丈夫沒接電話時她就知道出事了，她立即連絡印度的官員協助。後來戰爭爆發，讓她一度差點崩潰。最後在3月中旬，她從烏克蘭搭火車到匈牙利，然後飛往印度。
當賈古瑪回家，她繼續努力聯繫官員讓丈夫獲釋。最後在4月，穆斯林齋戒月開始時，沙烏地阿拉伯領到的聯盟與胡賽組織同意休戰兩個月，印度政府隨即在阿曼（Oman）和其他鄰國的幫助下讓船員獲釋，雷古一行人在葉門被拘留了112天，上週他們總算在家鄉團聚。
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