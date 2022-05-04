封測廠頎邦(6147)員工確診COVID-19，演變移工宿舍群聚感染，公司防疫應變小組隨時監控疫情變化、強化移工宿舍防疫管理、禁止人員跨廠區移動、採取分組分流及居家辦公等方式滾動式修訂防疫措施，以杜絕疫情擴散。此事件雖會短暫造成生產不順暢，然經由各廠產能相互支援調配，並協調客戶依需求緩急調整出貨時點，估計仍可滿足客戶需求，對公司整體營運應無重大影響。

頎邦第一季營收、獲利雙創同期新高，每股淨利2.33元，優於預期，第二季營收表現仍可期，但外資、自營商連3日賣超調節，量能連日減少，不過投信連21天買超近3千張，且大盤樂觀氣氛，周三股價收漲0.15%報67.4元，收復月線。

頎邦員工確診COVID-19之相關事宜說明，公司同一移工宿舍之2位外籍同仁因身體不適就醫，經PCR檢測為陽性，公司旋即就相關廠區及移工宿舍全體同仁進行快篩，快篩結果判斷可能為移工宿舍群聚感染，遂依法通報主管機關，並遵循新竹縣衛生局指示就該移工宿舍及相關工作人員約八百人進行全面PCR檢測，目前統計約二百多人陽性，正式檢測報告由主管機關指派之醫療院所持續作業中。

頎邦立即將所有確診同仁適當隔離，並就相關廠區及移工宿舍進行全面清消及宿舍降載作業，派員進駐移工宿舍加強分艙分流方式管理。公司防疫應變小組隨時監控疫情變化、強化移工宿舍防疫管理、禁止人員跨廠區移動、採取分組分流及居家辦公等方式滾動式修訂防疫措施，以杜絕疫情擴散。

頎邦此移工群聚感染事件雖會短暫造成生產不順暢，然經由各廠產能相互支援調配，並協調客戶依需求緩急調整出貨時點，估計仍可滿足客戶需求，對公司整體營運應無重大影響。

頎邦第一季合併營收67.45億元，季增2.4%、年增5.1%，因完全反應調漲後代工價及新台幣貶值，抵消工作天數減少影響，營業毛利22.54億元，毛利率33.4%，季減0.3個百分點、年增4.1個百分點，營業利益17.39億元，季減0.7%、年增20.4%。歸屬母公司稅後淨利17.24億元，季增2.0%、年增41.4%，單季營收、獲利改寫歷年同期新高紀錄，每股淨利2.33元，優於預期。

俄烏戰爭、大陸疫情封城、美國升息等外在環境因素影響消費性電子銷售，大尺寸面板驅動IC庫存持續進入調整，但車用及工控相關面板驅動IC需求維持強勁，智慧型手機雖然出貨量減少，但OLED面板滲透率持續提升，OLED面板驅動IC仍然供不應求，加上代工價格又遠高於消費性電子面板驅動IC，整體平均接單價格(ASP)有望上升，有助於推升營收及毛利率表現。法人預期，頎邦第二季營運表現季度向上可期，並預估上半年獲利有機會賺進半個股本，且營運可望逐季成長到下半年。