慧洋-KY(2637)今年4月合併營收為24.02億元，年增73.76％，再創歷史新高，營業利益13.39億元，年增165.19％，稅前淨利13.86億元，年增148.59％，每股稅前盈餘為1.86元。累計前4月稅前盈餘為40.56億元，每股稅前盈餘為5.43元。

慧洋指出，4月上旬大陸疫情再度爆發，防疫封城使得港務作業停擺，市場貨物交易量下滑，散裝運價指數也因此走跌。慧洋目前雖有近3成船舶租金為指數連結，但因3月份共有11艘船舶換約，其享受租金調漲於4月完全反映，而4月亦有6艘船舶換約調漲，4月營收不減反增。目前散裝航運市場受到俄烏戰爭及各國防疫措施影響，船舶仍處於供不應求的狀態，公司預期在五一長假及黃金周結束後，有機會觀察到運價指數有較明顯的反彈。

在船隊規畫方面，慧洋於4月下旬公告新船加入營運，由常石集團(舟山)造船有限公司(TSUNEISHI GROUP (ZHOUSHAN) SHIPBUILDING)巴拿馬型（Panamax/82,400 DWT，船名：Sakizaya Youth），並同為最新型NOx第三期環保節能散裝貨輪，持續為2023即將上路環保法規做準備。

慧洋指出，俄烏戰爭對散裝航運的中長期影響，仍須持續觀察，然各國防疫措施造成塞港、船員換班問題使得船舶周轉率下滑，再加上2023年環保新規上路，預期船舶供不應求的狀況仍將持續，即便2021年基期已高，公司仍樂觀今年度換約漲幅可達3成以上，而慧洋擁有最多數量與最高比重節能散裝船舶，亟具經爭力。