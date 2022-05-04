Angelababy一出場就使出美人計。（愛奇藝國際提供）

白宇（左）與Angelababy感情戲發展受關注。（愛奇藝國際提供）

由陳坤、Angelababy楊穎、白宇、聶遠主演的諜報古裝劇《風起隴西》劇情進入高潮，最美女間諜Angelababy在充滿男性費洛蒙的三國時代現身。她的角色才貌兼具，為護聶遠出城，不惜把對方藏在她馬車，後又向對方撒嬌共泡溫泉，只為完成任務，網友形容她把人心拿捏得十分到位，見到她的男人都陷進去了。

Angelababy飾演的江湖樂伎柳瑩，與白宇初次見面就使出美人計與苦肉計，一句「我可以為你做任何事」，讓白宇的心緊緊地被她給揪住，她形容該角：「身上背負家國的責任，而犧牲掉了自己的生活。」而導演路陽認為Angelababy的女性角色很強大、獨立，不依附男人的存在，有非常清晰的個人意志。

而Angelababy與白宇兩人對戲張力與進退間的拉扯極具可看性，兩人分別是曹魏的間諜與蜀漢的密探，當白宇尚未得知女方真實身份，而請託她從聶遠飾演的馮膺身上取走隨身攜帶印信，只見她一句「不問緣由，不求回報」，淺淺的一笑與進退得宜的對話完完全全勾住了白宇的心弦，兩人分屬對立勢力，究竟是否有感情線發展，是網友關注隱身在後的謎團外的另一看點。《風起隴西》現正在愛奇藝國際站（iq.com）熱播中。