轎車跨越雙黃線輾壓防撞桿，後方騎士拍下後製音效。（翻攝自臉書屏東吃喝玩樂）

是在「吃金幣」嗎？有名男子在臉書PO上1段10秒影片，有輛轎車行經彎道處時，不明原因整台車直接跨越雙黃線到對向車道，當對向車道有車出現時，才趕緊將車駛回正向車道，過程中還輾壓不少根防撞桿；也讓原PO配上超級瑪利歐兄弟遊戲吃金幣的音效，笑翻一票網友。

一名男子在臉書社團「屏東吃喝玩樂」發文，並上傳1段10秒影片，影片中1輛轎車於轉彎處不明原因跨越雙黃線，整個車身幾乎壓在對向車道，還不斷輾壓雙黃線上的反光防撞桿柱，該轎車「吃下」好幾根防撞桿之後，見對向車道有來車，才趕緊駛回正向車道；原PO拍下影片大酸「拜託，看一下路好嗎」，原PO還幽默地配上音效，當車轎車壓到防撞桿時，就會出現超級瑪利歐兄弟遊戲吃金幣的音效聲音。

影片一出，網友紛紛留言表示，「一開始還看不出什麼，一聽到這配音，哈」、「駕照用雞腿換的」、「我也找時間去吃個金幣好了」、「笑到噴飯」、「刷一整排棒棒糖」、「還好這個軟軟的」、「怎麼有點療癒」、「開車開到想睡覺了吧」、「幸好不是安全島」。

還有網友在留言處分享2011年的影片，影片中有位騎士騎上橋時，一個不注意壓到防撞桿，「吃下」幾根桿子後，便摔車倒地，該影片也配上超級馬力歐兄弟遊戲吃金幣的音效，甚至騎士倒地後配上遊戲輸了的音效。