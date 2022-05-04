「全聯小時達」線上母親節福袋價值再升級，每袋520元，就能抽市價155萬的頭獎Mini Cooper。（全聯提供）

全聯福袋大獎Mini Cooper 全新MINI三門掀背。（全聯提供）

全聯福袋獎項－京華鑽石1克拉耀眼之星項鍊。（全聯提供）

因近期疫情嚴峻，「全聯小時達」為提供民眾不一樣的方式購買母親節好禮，今年特別推出線上母親節福袋，即起至5月5日，每天中午12：30在全聯小時達、Uber Eats雙平台限量開搶，限量3萬袋，每袋售價520元。昨（5／3）首日開賣1小時就賣出8000份，銷售盛況空前。

全聯表示，首次推出線上母親節福袋就受到消費者青睞，為營造歡慶母親節節慶氛圍，不僅特地將福袋販售時間拉長至3天，還祭出獨家30萬元圓夢金、萬元福利點等加碼獎項，加上頭獎MINI Cooper、1克拉鑽石項鍊、20萬圓夢金、黃金條塊等，全部總共174個獎項，總價值超過380萬，凡在全聯小時達平台下單搶購，中獎機率高達1%。

其中，首日（5／3）在全聯小時達平台下單搶購者，除了可以抽百萬名車、黃金外，更多一個機會提前抽中全聯小時達獨家加碼的20萬圓夢金。若首日搶不到也沒關係，明天（5／5）於全聯小時達、Uber Eats雙平台上，都還有限量福袋可購買，每天都有加碼獎可抽。

除了全聯小時達獨家加碼的144個獎項，將分別在5／4、5／5、5／6由電腦抽出外，其他30個大獎也將會在5月6日以線上直播方式，在全聯官方臉書與LINE開獎，抽獎直播在律師見證下，於全聯大安延吉門市舉辦，屆時由全聯線上事業部郭菁菁經理抽出幸運獎號。

全聯小時大線上福袋大獎，包括頭獎Mini Cooper全新三門掀背（1名，市價155萬）、京華鑽石1克拉耀眼之星項鍊（1名，市價50萬）、圓夢金（1名，現金20萬）、黃金條塊3兩（1名，市價21萬）、黃金條塊1兩（3名，市價7萬）、FUJI 愛沙發按摩椅（2名，每台市價49,800元）等，共30個大獎，皆將於5月6日以線上直播方式在官方臉書與LINE開獎，一起與消費者見證大獎抽出一刻。

至於全聯小時達加碼的144個獎項，則僅限於全聯小時達平台購買者可抽，相關獎項將分別在5／4、5／5、5／6分別由電腦抽出，並公布於「PXGo!全聯線上購」官網上，敬請消費者隨時關注訊息，可能自己就是幸運中獎者。