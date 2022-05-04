屏縣府與安檢所合作回收海洋廢棄物，短短2個月回收數量已超過3700公斤。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

屏東縣政府今年首創「海廢帶回、漁獲自肥」活動，迄今逾2個月，累計海洋廢棄物回收量已超過3700公斤，超越去年環保艦隊整年度回收量1115公斤，其中枋寮及東港安檢所分居一、二名，屏東縣長潘孟安4日特地頒發感謝狀，向守護漁港安全及海洋生態的安檢所表達感謝之意。

潘孟安指出，屏縣環保局自2017年起積極招募海洋志工，此次更讓全縣漁民動起來，化身守護海洋的環保艦隊，截至目前全縣數量已突破700艘漁船、全國排名第二，期望透過全台首創海洋廢棄物回收兌換在地農產品的獎勵機制，在今年底能超越1000艘。

日前小琉球發生海龜遭廢棄流刺網纏繞枉死事件，縣府也持續招募專業潛水愛好者，組成潛海戰將一同共襄盛舉，加入守護海洋志工行列，希望透過眾人努力，減少海龜被漁網纏繞的憾事發生再次發生。

屏縣環保局長顏幸苑說，為推廣漁船海上作業廢棄物回收，除結合農業處及海巡署岸巡隊及各漁港安檢所，透過跨部會合作，更在縣內23處漁港安檢所設置海廢回收兌換站，透過安檢所人員協助發送海廢回收網袋及獎勵品兌換作業，鼓勵漁民攜回海上作業所產生的廢棄物，減少海洋垃圾。

為使更多外籍漁工一起加入兌換行列，屏縣環保局還推出包括印尼、英文、泰國、馬來西亞、菲律賓及越南等，6國語言版本的獎勵兌換說明，讓外籍漁工一目瞭然，共同參與海廢帶回活動，同時宣示屏縣府守護海洋生態環境無國界之分。