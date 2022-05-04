37歲女星許瑋甯和大3歲的邱澤因電影《當男人戀愛時》墜入愛河，去(2021)年12月宣布結婚，兩人婚後生活雖低調但幸福。近日趁著邱澤赴台中拍戲，許瑋甯曬出一張比基尼照，寫下「我們」，背面入鏡仍藏不住火辣好身材，辣露性感蜜桃臀，還順便將多年閨密Elin也出賣。

許瑋甯一週前就在IG曬出與閨密Elin的合照，畫面是兩位美女臉貼臉的特寫，且由於使用同色系的橘紅色唇蜜，從近距離看兩人頗有點姊妹臉；粉絲也大讚：「突然覺得有點像邱澤(夫妻臉」、「幸福的安」、「豪漂亮」、「想知道口紅色號 呵呵 好好看」、「能跟好閨蜜相處的時間都很美好餒～為妳感恩」、「都那麼的美」，留言區刷起眼冒愛心。

受到粉絲狂灌愛心鼓舞，許瑋甯昨(3日)又分享了11年前和Elin的合照，只見黑白照中雙姝身穿性感比基尼，雖然都以背面入鏡，不過兩人的火辣S曲線身材仍一覽無遺，這對好友相視而笑並手牽著手，開心地在海邊留下美麗倩影，一同挺出的蜜桃臀也成為難得的性感回憶。許瑋甯感性寫下：「2011。Us」，看得出兩人深厚的交情，粉絲紛紛留言讚：「回憶總是最美好的」，1天時間獲得4.2萬網友點讚。

Elin和許瑋甯、楊丞琳、小鬼同為華岡「五人幫」，也是李靚蕾的知心好友，已有3個孩子的她，身材仍相當窈窕，和11年前幾乎一樣，未有太大的改變。2月初許瑋甯曾PO文祝Elin生日快樂，透露兩人16歲就認識：「成長的日子好險有妳，謝謝妳愛我...一起優雅的變老」。