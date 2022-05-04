今年3月國發會公布了台灣淨零轉型路徑，立法院也將審查氣候變遷因應法，預期將把2050年淨零碳排目標明確入法。環團表示，製造業前10大碳排企業排碳量，就佔了全台灣碳排的38％，呼籲企業排碳大戶應積極投資減碳行動促成產業鏈淨零轉型，亦須具體說明未來製程汰換規劃，才能確保淨零承諾並非空中樓閣。

多個環團今日召開「10大碳排佔4成，企業減碳別再等」記者會，根據統計，製造業前10大碳排企業排碳量佔全台灣碳排的38％。其中台塑石化就排放了全國9.7％的溫室氣體，加上同為石化業的台塑、南亞、台化、中油、長春石化，6間石化業排碳大戶就佔了全台灣21.8％的排碳量。

除了石化業外，中鋼與中龍鋼鐵共佔台灣總碳排的10.8％。其他兩間企業則是台積電3.5％、台泥1.7％。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，因應國際淨零浪潮，10大碳排企業中有8家提出2050淨零碳排目標，中龍鋼鐵與長春石化並未提出2030年與2050年的減量目標，綠盟以2019年為基準年計算企業減碳承諾，發現各企業的2030減量目標，均遠低於聯合國IPCC報告提出全球淨零路徑要減碳43％的目標，也遠低於綠盟與美國西北太平洋實驗室合作研究提出的台灣製造業淨零路徑，製造業部門要減碳50％的目標。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，前10大碳排企業中，中鋼、中油、台塑工業、南亞塑膠、長春石化這5家與高雄密切相關，中油在高雄的碳排放則佔了78.54％，台塑工業與長春石化在高雄的碳排放則分別佔42.95％和15.75％，而光是中鋼、中油、台塑工業、長春石化這4家2020年在高雄就排放了大約2878萬噸CO2e，約佔高雄市溫室氣體淨排放量的54％，是高雄極大的碳排負擔。

台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，樂見台灣高排碳企業呼應國際工業去碳化趨勢，但若跟國際同業在2030年前均已要促使零碳製程市場化相比較，10大排碳企業的實質減碳作為仍有不足，仍須具體說明未來製程汰換規劃，才能確保淨零承諾並非空中樓閣。