英國能源巨擘英國石油（BP）在俄烏開戰後，決定退出俄羅斯市場，下場是付出驚人代價。英國石油撤出俄羅斯石油（Rosneft）近20%股權，提列255億美元（約台幣7522億）的資產減損，為多家撤離俄羅斯的國際企業中，損失最慘重的一家。

英國石油2月決定撤出俄羅斯石油公司（Rosneft）19.75%股權，結束在俄國30多年來的投資。

華爾街日報報導，英國石油發布首季財報淨虧損高達204億美元（約台幣6018億元），而去年第4季還獲利23.3億美元（約台幣687億）。英國石油因退出Rosneft提列高達255億美元資產減損，抵銷油價飆漲帶來的獲利。

俄烏衝突推升國際油價狂飆，英國石油第1季營收大幅成長40%，達到510億美元，而季度調整後淨利潤62億美元，高於去年同期的40.7億美元，反映出豐厚的石油和天然氣交易利潤，更高的石油變現和更強的煉油成果。

英國石油宣布第1季每股配息5.46美分，與上一季持平，並將回購25億美元的股票。

多家能源企業近期公布財報，俄羅斯業務對其造成不少負面影響。法國能源巨頭道達爾首季利潤49億美元、年減15%，原因是俄羅斯液化天然氣開發項目受制裁造成41億美元損失；殼牌3月關閉在俄羅斯所有業務，第1季度盈利也出現約50億美元損失。

值得留意的是，歐盟執委會將向成員國提出禁運俄國石油的制裁方案，並警告，對俄國天然氣要有斷供的準備，並稱拒向莫斯科屈服，以盧布採購天然氣。