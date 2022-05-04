歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)周三在歐洲議會宣布，將提議對俄羅斯石油實施階段性禁運，並且制裁俄羅斯第一大銀行，以及禁止俄羅斯廣播電視播放歐洲節目，以加深俄國政府孤立感。

該提案如果獲得歐盟各國同意，將劃出一道分水嶺，此前依賴俄羅斯能源極深的歐盟，自此開始分道揚鑣。

馮德萊恩說，將提議禁止俄羅斯石油進口，此將是完全地禁止所有俄油。她表示，此包括到2022年底前，6個月內階段性的排除俄羅斯原油和成品油的供應；主席並希望能儘量減少對歐盟經濟的衝擊。

主席說，清楚的說，這將不是件容易的事，因為許多成員國仍極度依賴俄羅斯石油，但是我們很單純地必須這樣做。普丁必須付出代價，為他野蠻的侵略行為付出很高的代價。

新一輪制裁還將俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)以及其它3家銀行排除在SWIFT國際支付系統之外。

馮德萊恩也說，俄羅斯高階的軍事將領將面臨歐盟資產凍結和旅行禁令；但是並未點出將領姓名

執委會的提議需要得到27個成員國的批准。外交官們表示，由於匈牙利和斯洛伐克嚴重地依賴俄羅斯能源，它們可能會獲准在更長的時間之後才停止進口俄油。