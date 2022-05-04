BL台劇《正負之間》飾演「鄭傅CP」的林上豪對石承鎬展現了霸道總裁式的路邊強吻，不料卻遭石承鎬突襲霸道回吻，害得林上豪大虧石承鎬在床上是不是也這麼霸道，但隨即改口，是指睡姿很霸道。

這場路邊的「霸道激吻戲」，NG超過4次，在強吻時，需要以手輕勾石承鎬脖子的林上豪自豪：「我的手靈敏度很夠。」但石承鎬卻大呼：「我差點親到脖子扭到」。

而飾演「加簡CP」的鄭齊磊與李見騰，則是示範如何「親密騎機車」，坐在後座的李見騰將雙腳跨向前坐的鄭齊磊大腿之間，以放飛的浪漫姿勢浪漫環抱，李見騰大笑：「這只是幻想啦，真實這樣的話警察會抓。」

即將於本周五登場的第五集中，除了有兩位BL學長客串助陣之外，劇情走向亦急轉彎，傅理躬竟因意外而緊急送醫，但卻也開啟了與鄭則守的半同居生活。而另一對CP加藤勇氣與簡英澤因緣際會一同小酌，在酒酣耳熱之後，敞開心胸互訴心事，但客串的賴東賢與王碩瀚的出現又即將對兩對CP造成影響，劇情高潮迭起，精彩可期。