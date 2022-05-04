國內新冠肺炎本土確診4日新增28,420例，隨著確診人數不斷攀升，許多民眾都可能收到社交距離APP接觸警示或是進行快篩，馬偕感染科名醫黃瑽寧在臉書發文分享「快篩陽性、接觸確診者」的應變流程圖，讓不少網友大讚簡單易懂。

黃瑽寧醫師今在臉書發文表示，最近收到很多確診或匡列朋友的詢問，他們都搞不清最新的流程是什麼？疑惑為什麼到現在衛生局還不打電話來？特地分享流程圖，提醒民眾應自發性的隔離與快篩，優雅冷靜的走完流程。

感染科名醫黃瑽寧分享與確診者有接觸或足跡重疊時，該如何應變的流程圖。（圖／翻攝臉書黃瑽寧醫師健康講堂）

流程圖列出三種狀況，被匡列為密切接觸者，應「別等通知」直接進行居家隔離3+4，如有症狀就自行快篩，最後一天快篩陰性就能解隔。收到社交距離APP接觸者則是自我健康關注7天，有症狀時也要快篩，最後一天快篩陰性就能解隔。

若是快篩陽性者，應自行前往社區篩檢PCR，也「別等通知」直接進行居家照護10+7，在收到陽性簡訊、疫調簡訊後，自行回報疫調結果上傳社交距離APP。