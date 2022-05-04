美國新墨西哥州阿爾伯克基市，市長提姆．凱勒去年底連任，台灣姊妹市花蓮市長魏嘉賢委請書法家撰書題詞，將墨寶寄到美國，表達對凱勒市長連任的致意。這幅祝賀墨寶裱框後，掛在阿爾伯克基市政府的辦公中心，促進兩地交流。

阿爾伯克基市在1983年與花蓮市締盟姊妹市，至今已有39年。凱勒市長來函感謝魏嘉賢對於他的再次當選所贈送的禮物，他說，這幅書法作品讓他深感壯觀，也彰顯了花蓮市與亞伯古基市姊妹情深的重要標誌。

市公所委請書法老師彭明德撰書題賀詞「遙知連任獲佳音，服務鄉親誠摯心，眾望所歸勤建設，仁風德政令人欽」。阿爾伯克基姊妹市基金會長沈玉林與花蓮市公所聯繫，提到提姆．凱勒看到墨寶非常開心，除了指示懸掛在醒目地點，也納入基金會4月的電子報，以英文翻譯賀詞內容，也介紹彭明德老師。

沈玉林說，受到疫情影響，阿爾伯克基姊妹市基金會發起一項虛擬的文化交流計畫，邀請當地中文老師許如冰擔任視訊計畫主持人，為花蓮市及阿爾伯克基的高中生，提供視頻基礎社交媒體平臺。

沈玉林說，基金會邀請花蓮高中透過視訊與亞伯古基市的學生在「職業豐富中心」的中文課程裡，讓學生們共享各自的文化，學習製作短視頻演示的方法，兩地學生透過視訊見面介紹各自城市的亮點，讓雙方的年輕人認識對方的城市。

魏嘉賢說，感謝凱勒市長及阿爾伯克基姊妹市基金會協助推動姊妹市交流，期盼機關、學校及民間各面向交流未來能有更實質發展，也歡迎凱勒市長來到台灣感受花蓮人的熱情及欣賞美麗的山海風情。