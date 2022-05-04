桃園市政府主辦世界各家博覽會，使用前瞻預算12億及自籌經費3億共15億元，桃園新選風連線4日召開記者會，質疑市府花大錢，就是為了年底大選前綁樁，且同一活動分了許多標案，都由同一業者得標，根本就是花大錢圖利特定廠商。客家局對此說，相關營運案採購流程皆依法進行，而執行費用則由客家委員會及市府核定辦理。

桃園新選風連線由市議員牛煦庭、中壢區市議員參選人毛嘉慶與桃園區參選人羅岳峰、觀音區參選人戴兆華共同質疑，桃市府舉辦世界客家博覽會，得標廠商禾豐公司連年在新竹市、桃園市與總統府獲得多項高額活動標案，這間公司也承包民進黨公投前多項宣傳活動，特殊性惹議。且這次光是世客博的規畫活動標案4500萬元，另外再舉辦視覺發表記者會，又另開一個89萬元標案，同樣都是由禾豐得標，擺明就是圖利特定廠商。

新選風連線強調，桃園市府之前花了12億舉辦農業博覽會，如今場館變成蚊子館，如今大選將至，又要舉辦世界客家博覽會，經過市議員的質詢，才決定改為今年執行、明年開放參觀，市府相關預算案在府會和諧下離譜通過，導致綠色黨國不斷擴大。毛嘉慶說，要花15億元舉辦放煙火式的活動世客博，幾乎已經可以支應全桃園市國中小學童全年度營養午餐經費，桃市府寧願把錢花在辦活動上，讓人質疑根本就是鄭文燦的超前部屬綁樁。

客家局說，世界客家博覽會總營運案採購流程皆依政府採購法規定辦理，由公開招標、專家學者參與評選，依法不可能限制任何廠商參與投標，圖利廠商的批評是不了解採購法。另外總經費15億元，執行項目包含展覽、表演、行銷、交通規畫、環境整備、世界館工程案等經費，各項目執行費用皆經客委會及桃市府核定辦理，期許完備博覽會各項籌備工作。