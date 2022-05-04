雲林縣政府規畫「大北港產業創生園區」，減緩大北港地區人口流失情況。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮因缺乏工作機會，導致人口不斷外流，雲林縣政府為減緩大北港地區人口流失，同時提升農產業升級，提出「大北港產業創生園區」，縣府4日表示開發基地位於北港糖廠西側，面積約83公頃，包括產業發展區、旅館區、滯洪公園等，希望藉此翻轉北港地區人口外移困境。

北港鎮早年有台灣三大紙廠之一的萬有紙廠、員工眾多的北港糖廠，加上成衣加工產業興盛，人口逾5萬人，後因萬有紙廠破產，北港糖廠停止製糖，以及成衣加工產業外移，目前人口數已減至3萬8000餘人，且因缺乏就業機會，人口持續流失中。

雲林縣政府為減緩北港人口流失，提出「大北港產業創生園區」，開發基地約83公頃，台糖土地約占6成，後續將採區段徵收方式辦理，預計引入食品加工業、金屬製品製造業、旅宿服務業等低汙染或無汙染產業，規畫產業發展區、旅館區、住宅區、滯洪公園等，提供就業機會與公園休憩空間。

縣府建設處工商發展科科長李俊儀表示，為推動「大北港產業創生園區」，上個月已在北港舉辦民眾座談會，匯整民眾的意見，本月還會舉辦廠商座談會，讓廠商了解園區的規畫情況，希望透過都委會的審核，盡速完成變更設計，順利展開招商。

李俊儀指出，「大北港產業創生園區」基地位於北港滯洪池東側，往東還有北港糖廠、北港朝天宮，未來北港糖廠將朝糖業文創園區發展，結合北港朝天宮宗教觀光區，以及北港糖廠旁的家樂福、秀泰影城、星巴克新商圈，成為1處多元的創生園區，吸引產業進駐，進一步創造就業機會，讓年輕人可以返鄉工作。