櫃買中心4日表示，興櫃公司應公告申報110年度財務報告之公司家數為293家（不含經主管機關核准延期110年度財務報告公告申報者太和-KY一家），均已依規定期限完成公告申報作業。

統計上述293家興櫃公司110年度整體營收總計約4,595億元，較109年度成長656億元，成長幅度16.65％，110年度整體獲利總計約343億元，較109年度成長174億元，成長幅度103.06％，主要成長產業包含鋼鐵工業、金融業、電子零組件業及半導體業。

在每股盈餘（EPS）方面，110年度賺超過一個股本（EPS超過10元）之公司有4家（圓點奈米27.01元、台灣精銳11.83元、愛比科技10.50元、鎮大環球10.47元）；EPS為5元以上未達10元的公司計有39家；2元以上未達5元的公司計有76家；合計119家公司EPS達2元以上，約占全部興櫃公司四成。此外，興櫃公司110年度獲利公司家數計200家，占整體興櫃公司近七成，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

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