台北W飯店母親節限定西式單人套餐形象圖。(台北W飯店提供)

台北W飯店母親節限定水果帕芙洛娃。(台北W飯店提供)

搶攻母親節外帶市場,餐廳業者祭出寵媽方案,不只東區名店青樓喬遷,祭出感恩套餐,台北新板希爾頓近期推出多樣的全新外賣外送商品,多道菜色與餐廳同步新菜上市,全新菜色包括「烏魚子炒飯」、「泰式紅咖哩蝦煲附法國麵包」與功夫菜「桂花紅酒稻草牛」等,訂購外帶在家品嚐。

台北W飯店近期也在W ON AIR線上市集「WAY TO GO袋我走」推出全新「Meal In The Box貪食盒」系列,售價僅228元起,輕鬆享用無負擔,亦不定期上架季節性菜色,不論是母親節中西式豪華套餐、節慶限定蛋糕,還是端午節暖心粽禮、館內餐廳的常態商品都可以線上採購。