智慧醫療領導廠商晉弘(6796)聚焦遠距醫療、數位醫療(AI)及微創診療(拋棄式內視鏡)三大市場，將在6月上旬轉上市掛牌。董事長鄭竹明說，公司主力產品五官鏡市場將繼續拓展，傷口照護產品及拋棄式鼻咽內視鏡今年下半年度可望在台美取證，今年度營收目標盼能維持以往2~3成的成長。

後疫情時代，遠距醫療需求成長，未來遠距醫療市場成長性仍足，鄭竹明表示，將推升主力產品五官鏡市場持續成長，另外，微創診療、AI數位醫療將成為今年營運成長的新動能。而2020年與客戶共同開發的拋棄式鼻咽內視鏡，2022年初已經進行全球送樣，今年下半年可望取得美國及台灣許可，鏡頭模組則預計未來兩年貢獻營收，搶攻龐大的拋棄式內視鏡市場。

晉弘五官鏡產品以自有品牌horus SCOPE和ODM齊頭並進，為客戶提供全新產品設計生產、產品升級優化、產品轉型等服務，靈活的市場策略使晉弘成功打入遠距醫療主要市場--美國，更擁有高達近8成的市佔率。

晉弘的糖尿病視網膜病變診斷輔助分析軟體(AI-DR)是全球唯一能五分期糖尿病視網膜病變軟體，協助非眼科醫師的醫護人員做出更精確的轉診判斷和建議，目前已取得台灣TFDA的醫療器材許可證，並同步展開泰國FDA、日本PMDA的取證作業。