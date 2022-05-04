行政院長蘇貞昌今天接見日本自民黨青年局長小倉將信，蘇貞昌致詞時表示，台灣政府用盡最大決心跟力量，放寬日本食品進口，展現遵守國際組織規範的決心，若日本政府大力支持台灣加入CPTPP經貿組織，有利於彼此互惠互利。小倉將信則回應，他個人衷心期盼台灣加入更多國際組織，尤其是CPTPP，他會協同自民黨青年局議員給予台灣最大協助。

蘇貞昌致詞時指出，自民黨青年局長期推動台日關係，更是長年堅定友誼，台日不僅位置接近，國情相近，每當發生重大事故，兩國彼此國民都會即時給予協助，就像疫情期間，日本第一時間捐助台灣疫苗，數量上是世界最多，代表政府跟國民表達感謝。

蘇貞昌進一步表示，許多民調都顯示台日間互有最大好感，在蔡總統領導下重視台日關係，蔡政府用最大決心放寬日本食品進口，並經人民公投同意及立院修法，展現台灣做好參與國際組織的準備。蘇貞昌強調，台日貿易關係重要，如果日本能大力支持台灣加入CPTPP等經貿組織，相信更有利彼此互惠。

蘇貞昌提及，台灣和日本都堅守民主自由與開放社會，看到俄羅斯入侵烏克蘭，可以知道極權專制國家要侵略周邊國家不用理由，這讓台日知道，彼此堅守民主陣營合作，才能防止極權國家發動戰爭，侵害自由民主普世價值，以利區域和平。

小倉將信致詞提到，昨晚下塌飯店時，感謝蔡總統貼心贈送珍珠奶茶跟鳳梨酥，也感謝外交部熱情款待；蔡政府努力把日本五縣市食品管制放寬，藉由此場合表達謝意。

針對台灣加入國際組織方面，小倉將信說，個人衷心期盼也支持台灣參與更多國際組織跟機構，尤其是CPTPP，台灣政府部門做足準備，台灣重要的生產基地，他會協同青年局國會議員給予最大支持，包括加入WHO、國際民航組織、疫情管控、天空安全等。