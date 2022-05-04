美國智庫專家3日指出，雖然在俄羅斯持續入侵烏克蘭下，美國與盟友正加緊提供軍備彈藥，但總統拜登（Joe Biden）卻仍堅持實施於經濟上防備中國大陸的「買美國貨」（Buy American）政策，導致難以與盟友合作，不僅讓「民主兵工廠」慘遭破壞，也使美軍更不容易獲得用於對抗共軍的先進技術。

華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）資深客座研究員葛林瓦特（Bill Greenwalt）和沃克（Dustin Walker）於軍事新聞網站「Breaking Defense」中表示，在俄羅斯發動全面入侵之下，「民主兵工廠」政策已重出江湖，協助烏克蘭對抗普丁（Vladimir Putin）的獨裁政權。

但就在最需要美國與盟友合作加速軍備生產之時，拜登卻「反其道而行」，於俄烏戰爭爆發約一週後敲定「買美國貨」政策，宣布未來聯邦政府採購品內須包含的美製零件比例，先從目前的55%提升至60%、2024年後提升至65%、2029年後再提升至75%。

由於商業產品將獲得廣泛豁免，故國防產業受到的影響最大。雖然支持者宣稱「買美國貨」有助美國國防工業發展，但葛林瓦特和沃克警告，此政策長遠來看將縮小美國國防產品的市場，因為許多盟友也會因此走向貿易保護主義；且就算某些企業獲得豁免，也會在申請時耗費龐大行政成本和時間，不僅造成現有海外軍事承包商的困擾，更將導致其他公司不願意與美國政府合作，尤其是那些擁有全球領先技術、不須在乎美軍市場的新興企業。

兩名專家建議，拜登政府應以其他手段促進五角大廈多買國貨，包括進一步投資國防工業基礎設施，以及專心將大國競爭對手自供應鏈中剔除等，以免把盟友和陸企一同擋在門外。