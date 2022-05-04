疫情吃緊，國內再掀快篩劑之亂，卻傳出中央流行疫情指揮中心徵調採購快篩試劑廠商中，「高登環球生醫有限公司」竟是資本額200萬「小吃店」變身，恐有弊。國民黨發言人白喬茵揶揄，看過小吃部賣溫柔，還沒看過小吃店賣快篩。

白喬茵說，一家資本總額200萬的小吃店可以承攬衛福部1700萬劑快篩劑、總額約16億的快篩劑採購案，真是「生意沒有受到疫情影響」的最佳示範，也讓她不禁「類驚訝」，又想「類幹譙」政府，到底在玩什麼「類黑箱」遊戲？

白喬茵表示，高登2013年1月登記立案名稱是「順益屋食品有限公司」，當年6月再改名為「茴味食品有限公司」，至2020年11月三度改名為現在名稱，但也是該年該公司代表人劉緯澤2020年才因付不出62萬債務遭裁定強制執行。

白喬茵說，高登原是長庚醫院美食街一間小吃店，在財政部稅務入口網登記為「麵店、小吃店、飲料零售」，不具備醫療專業、不具備經驗、信譽不佳，去年卻突然大變身，被核准成醫療器材輸入15家公司之一。

對衛福部長陳時中表示，「會以最後交出來東西合不合格為準」，白喬茵說，這完全就是類幹話，民眾質疑的點是，廠商是否透過綿密政商關係提前知道內部資訊，把食品公司變生醫公司，或有沒有繞過合格廠商進行利益輸送。

白喬茵說，誰不知道貨到才付款，買過蝦皮都知道，但明明台灣生醫公司這麼多，比高登規模更大的比比皆是，然後衛福部偏偏就挑這種類小吃店公司採購？看過小吃部賣溫柔，還沒看過小吃店賣快篩，「謝謝政府，我真是長知識了」。