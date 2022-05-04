周三公佈的一項調查顯示，歐元區商業活動在四月加速。歐元區占主流地位的服務業利用新冠管制放鬆的機會，抵消了製造業產出成長近乎停滯的影響。

標普全球的綜合PMI終值在四月來到55.8，高於三月的54.9，相符於初值的估計。

標普全球經濟學家Chris Williamson說，歐元區經濟在烏克蘭戰爭面前展現出令人驚訝的韌性，這要歸功於服務業活動的新一輪爆發成長。

服務業採購經理人指數四月躍升至57.7，為去年8月以來的最讀數，也高於三月的55.6。

隨著新冠疫情封鎖措施的放鬆，生活恢復某種形式的正常，樂觀情緒有所提升，服務業商業預期指數從60.8升至62.3。

但企業仍面臨成本飆升的難題，並把部分負擔轉嫁給消費者，因此綜合產出價格指數從65.7升到68.5，創下自2002年末開始收集此一資料以來，最高水準。

最後的讀數資料可能會加大人們對歐洲央行收緊政策的押注。上周公布的數據顯示，歐元區四月CPI達到7.5%。