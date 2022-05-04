北京市官方通報，統計4日0時至15時新增疫情感染者33例，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建在防控記者會上表示，首都這輪疫情確診病例數已超過2020年新發地批發市場的聚集性疫情病例數，連續多日在50例上下波動。雖然4日新增病例有所下降，但社會面篩查仍有零星病例，首都疫情防控形勢依然非常嚴峻。

因此，朝陽全區及公共交通運營調整的區域內單位，從5日起實行居家辦公，確需到單位的人儘量採取自駕方式，減少單位內部聚集，做到單位家庭兩點一線。

據《北京日報》引述徐和建說明，北京市將繼續暫停演出場所、娛樂場所、互聯網、上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活動；暫停開放全市等級景區、室內場所及圖書館、文化館、美術館等公共文化場所；公園景區繼續按照50％限流，同時餐飲單位繼續暫停內用服務。

另外包含朝陽、海淀、房山、通州所設封控區、管控區、防範區和臨時管控區的公共交通進行營運調整，公交地鐵採取甩站等方式。