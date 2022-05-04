太歲頭上動土！台中市「聯戰有限公司」負責人張良榮，為取得法務部調查局去年5月採購防彈背心的標案，找來2家廠商參與投標，結果被調查局審標人員發現有異，「聯戰」公司不但未取得標案，還涉犯《政府採購法》妨害投標未遂罪。台北地檢署4日指揮調查局新北市調查處兵分2路搜索「聯戰」公司，並約談張男4人到案。

調查局去年採購一批防彈背心，對外公開招標，金額658萬元。台中市「聯戰」公司為了順利取得標案， 避免投標廠商家數不足3家而流標，遂於去年5月11日找來2家廠商一起假意投標，企圖以圍標方式取得標案。

結果調查局審標人員發現，「聯戰」3家廠商的投標文件及押標金異常，疑涉不法，遂停止招標作業，認為「聯戰」公司負責人張良榮虛增投標廠商家數參與投標，涉嫌違反《政府採購法》第87條第6項、第3項之妨害投標未遂罪嫌。

調查局發交新北市調查處偵辦，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，檢調今執行搜索2處，預計訊問嫌疑人張男4人。