大陸女星趙麗穎因電視劇《花千骨》、《楚喬傳》和《知否知否應是綠肥紅瘦》爆紅，影視作品放到網路上幾乎都是幾百億觀看次數，而她和男星馮紹峰有過一段近3年婚姻，離婚後的她工作幾乎沒停過，高人氣完全沒受影響；近期劉畊宏自創的毽子操在大陸掀起轟動，趙麗穎也和一群壯男做操，但她做幾個動作後就累得彎腰喘氣，超真實反應讓粉絲笑翻。

趙麗穎工作室微博日前曬出多張趙麗穎側拍照，寫著「運動一下（夏）！Boss趙麗穎今日操練流程」，畫面中趙麗穎穿著黑上衣搭配灰色運動褲，站在一群壯男前面跳著近日最紅的「劉畊宏毽子操」；上上下下蹦跳後，再左左右右扭腰擺臀，沒多久立刻累得停下來彎下腰喘氣，超真實反應也引起熱議。

趙麗穎也跟風當起「劉畊宏女孩」，和一群壯男們同框激烈做運動。(圖/ 摘自趙麗穎微博)

粉絲看到認真運動工作的女神，忍不住開玩笑說，「最近真的好勤奮啊」、「女神好可愛喔，能開直播跳嗎」、「哈哈哈毽子操嗎」、「女神也要當劉畊宏女孩的意思」、「最後一張很真實」、「運動量很大耶，後面幾個大哥累得氣喘吁吁」。

趙麗穎做操後超真實反應也讓粉絲笑翻。(圖/ 摘自趙麗穎微博)

趙麗影和男星馮紹峰合作電影《西遊記女兒國》相識，2018年在趙麗穎生日當天認愛且曬出結婚證，婚訊一度導致微博癱瘓，兩人影響力可見有多誇張；婚後兩人育有一個兒子，但2021年4月23日無預警發聲明，表示雙方和平分手並結束婚姻關係，一樣讓網友看傻。